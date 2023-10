Bilionário se casa em Noronha neste sábado, mas oferece festa desde quarta

Henrique Dubugras, jovem bilionário brasileiro de 27 anos, chamou atenção recentemente por ter ‘fechado’ parte da ilha de Fernando de Noronha para seu casamento com Laura Fiuza, que acontece neste sábado, 7.

O Estadão teve acesso à programação completa da festa divulgada aos presentes, que conta com a programação completa do casamento, lista de presentes, dress code e outros detalhes.

Programação do casamento

Boa parte da programação foi intitulada em inglês para os convidados. As comemorações tiveram início na última quarta, 4 de outubro, no Mirante do Boldró, com um coquetel de Welcome Drinks e dress code casual (vestidos e sandália para mulheres, bermuda e camisa de linho para homens).

No dia seguinte, foi a vez de uma White Party, festa em que todos vão vestidos com roupas brancas, no Bar do Meio. Na sexta, 6, uma Beach Party com Beachwear de dress code, ou seja, roupas de banho para uma festa na praia.

O casamento ocorre na tarde deste sábado, 7, com trajes "Beach chique/Formal (tecidos leves e fluidos, com anabelas, espadrilles, rasteirinhas ou saltos grossos, para mulheres. Aos homens, "calças e camisas sociais em tecidos leves são uma boa escolha com sapatos ou sapatênis".

Os organizadores ainda desaconselham o uso de salto alto por conta das pedras e desníveis. "Se quiserem muito usar um sapato alto, aconselhamos tamanco grosso".

Sem crianças

A organização deixa claro que apenas adultos devem comparecer às festas: "Por conta do destino e da programação de eventos, para que todos possam curtir cada detalhe pensado pelos noivos, não serão permitidas crianças e adolescentes menores de 18 anos."

Doações como presentes

"Sua presença em Noronha é o maior presente que poderíamos receber e seremos eternamente gratos por isso. No entando, se você deseja homenagear este momento especial com um presente, faça-o através de uma doação"

"Para doações de fora do Brasil, em dólar ou euro, temos o Projeto Tubarões e Raias de Noronha. Para doações vindas do Brasil, em reais, temos o Instituto Capim Santo e o Projeto Aves de Noronha"

Conforto dos convidados

Henrique Dubugras e Laura Fiuza falam em um "sonho que se tornará realidade" e uma "viagem que promete ser única". Para isso, fretaram um voo exclusivamente para seus convidados, e todas as locomoções entre aeroporto e hotéis ou eventos oficiais do casamento, terão transfers próprios.

O casal ainda destaca que não há serviço de Uber na ilha, sugerindo táxi a quem quiser conhecer algum passeio turístico ou restaurante local. Citam também os serviços instáveis de internet na região: "Se programe para se desconectar ao máximo e curtir o paraíso".

Por fim, ainda explicam a escolha do local: "Fernando de Noronha, um lugar muito especial para nós. Foi lá que passamos o réveillon de 2017, nossa primeira viagem juntos, e tivemos momentos inesquecíveis".

Quem é Henrique Dubugras, noivo de Laura Fiuza

Henrique é um dos fundadores da Brex, empresa que oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups. O empresário entrou para a lista de bilionários da Forbes na posição 1.929 em 2022, mas saiu da relação em 2023.

Quem é Laura Fiuza, noiva de Henrique Dubugras

Não há muitas informações disponíveis sobre Laura na internet, mas segundo seu perfil no Facebook, ela é natural de São Paulo e atualmente mora em São Francisco, nos Estados Unidos, com Henrique.

Ela se formou na Universidade do Sul da Califórnia, na cidade de Los Angeles, e logo ingressou no mestrado em ciência da computação da Universidade de Stanford - possivelmente onde conheceu Henrique, que começou o curso, mas não terminou. No Facebook, uma postagem diz que ela e o empresário começaram a namorar em 2018.

De acordo com o Linkedin, Laura já passou por três empresas do Vale do Silício: Y Combinator, Replit e OpenSea - esta última é um marketplace para NFTs e criptoativos. Não está claro onde ela atua no momento. No Instagram, o perfil da jovem é fechado.

Casamento em Noronha

Mais de 400 convidados Henrique Dubugras e Laura Fiuza devem comparecer ao evento, tido como o maior casamento já realizado na ilha. Para animar a festa, especula-se que Henrique contratou gente de peso, como a banda Maroon 5 e o DJ Alok. Estima-se que total gasto na comemoração ultrapasse os R$ 10 milhões, de acordo com O Globo.