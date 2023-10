Ana Maria Braga relembra juventude em colégio interno: prisão

Marcos Mion recebeu Ana Maria Braga no Caldeirão com Mion na comemoração de seu aniversário de dois anos na TV Globo. A entrevista foi ao ar neste sábado, 7.

Em determinado momento, Mion buscou relembrar o passado da colega, questionando o motivo pelo qual fugiu de casa na juventude. "Porque eu sou ariana, meu filho. Meu pai era muito bravo. Italiano. Eu, filha única, mulher. Eu tinha que chegar em casa às 8 da noite, ficava de castigo se chegasse depois."

Na sequência, ela relembrou a época rígida de estudos: " [Frequentei] colégio interno. Quatro anos eu fiquei presa. Era prisão, né? Colégio interno é prisão".

Perguntada sobre o motivo de sua saída da escola, respondeu: "Eu fui expulsa [risos]! Era muita energia, eu queria ver a vida, entrei no colégio interno com nove anos de idade e fui expulsa com quase 14. Apanhei. Naquela época a gente apanhava. Não tinha esse negócio de que ‘não pode bater’. Foi muito perigoso."