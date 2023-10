Preta Gil revela segunda cirurgia e dá detalhes sobre bolsa de ileostomia: 'Uma salvação'

Após posar em uma foto no Instagram usando uma bolsa de ileostomia, Preta Gil respondeu algumas perguntas de seguidores sobre o procedimento. A cantora falou sobre o assunto em um vídeo nas redes sociais na quarta-feira, 4.

No Instagram, a artista explicou que decidiu compartilhar informações sobre o assunto após perceber o grande engajamento e dúvidas de fãs. "Não estou dizendo que é fácil. Sim, as dificuldades existem, mas podemos romper os preconceitos com pessoas estomizadas e normalizar o uso", escreveu na legenda.

"Essa bolsinha salva vidas", reiterou. Na publicação, ela comentou que irá retirar a bolsa daqui a um mês e meio, além de responder perguntas sobre alimentação e higienização.

Preta ainda reiterou que irá passar por uma segunda cirurgia: "Minha segunda cirurgia é para retirar a bolsa e reconstruir meu trato intestinal. Essa cirurgia é mais simples, mas minha recuperação no pós também é delicada e requer muita dedicação".

"Hoje em dia a bolsa não me incomoda. Tudo é uma questão de costume. No começo, quando falaram que eu ia usar a bolsa, fiz um drama. Quando saí da cirurgia, fiquei estranhando. E, de repente, comecei a entender, ver e ouvir historias, de como a bolsa salvou vidas. A bolsa é uma salvação."