Atriz de 'American Pie' ajuda em resgate de rinoceronte cego na África do Sul

Shannon Elizabeth, conhecida pelos seus papéis em American Pie e Todo Mundo em Pânico, ajudou no resgate de um rinoceronte cego na África do Sul.

Em 2019, o animal foi encontrado vagando no Parque Nacional de Elefantes Addo e em dificuldade. Munu, um rinoceronte negro do sudoeste do país, faz parte uma espécie com menos de 254 animais vivos na sua região. A equipe do parque pensou sobre quais seriam as próximas etapas para o bem-estar do animal, considerando optar pela eutanásia.

Foi então que a fundação da atriz Shannon Elizabeth decidiu intervir. Com a colaboração de Brett Barlow, especialista em conservação, o instituto da atriz organizou um refúgio seguro para Munu. Em suas redes sociais, Shannon mostrou mais detalhes do resgate do animal, e comemorou o sucesso da operação.

"Somos extremamente abençoados por passar tempo com Munu e inspirados por ele para fazer tudo o que pudermos para proteger e amar rinocerontes", escreveu.