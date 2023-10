Yuri Meirelles: Anitta deixa de seguir participante de 'A Fazenda' acusado de homofobia

Os espectadores se mobilizaram pedindo a expulsão do modelo Yuri Meirelles do programa A Fazenda, após o peão fazer declarações consideradas homofóbicas no programa na última terça-feira, 3. Nesta quarta-feira, 4, fãs da Anitta também repararam que o modelo, que ficou conhecido por estrelar alguns clipes da cantora, não é mais seguido por ela.

Além do "unfollow", a artista removeu dos "fixados" de seu Instagram as imagens do modelo. Apesar disso, ela não se pronunciou sobre o caso.

Entenda o que aconteceu

O episódio ocorreu depois de uma briga entre Laranjinha (o ator Darlan Cunha) e Lucas Souza (conhecido basicamente por ser ex-marido de Jojo Todynho).

Durante a discussão, na madrugada desta quarta-feira, 4, Yuri imitava com deboche gestos de Lucas. Gravação que usuários do X (finado Twitter) recuperaram e classificaram como uma forma de expressão homofóbica. Agora, há uma campanha de espectadores que pedem pela expulsão do participante.

Naturalmente, o modelo está em confinamento e portanto não pode comentar o caso - do qual nem toma conhecimento pelas regras do programa. Ainda assim, o Estadão procurou a assessoria de Yuri por e-mail e rede social. O espaço está aberto para posicionamento.