Vídeos mostram filho de Faustão e filho de Gugu em ensaio para a Batalha do Lip Sync

O filho de Faustão, João Silva, e o filho de Gugu, João Augusto Liberato, já estão se preparando para enfrentar a disputa da Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, no próximo domingo, 8. Nesta terça-feira, 3, os dois apareceram em vídeos que mostravam os ensaios para as apresentações.

"Vai ser uma grande homenagem para os nossos pais, o Gugu e o Faustão", comentou João Augusto. "Juntar eu com o João Augusto [vai ser] em memória dessa grande batalha do domingo, mas de muito amor, de muito carinho e de muito respeito dos dois", disse João Silva.

João Silva compartilhou um registro entrando nos estúdios da Rede Globo com mais detalhes do primeiro dia de ensaio da performance que pretende fazer no programa. "Essa batalha em um domingo à tarde te lembra alguma coisa?", brincou ele na legenda.

Veja aqui

João Augusto também usou o Instagram para compartilhar mais registros da preparação para a apresentação. "A ansiedade é grande e essa rotina cansa, mas vai valer muito a pena honrar esses dois queridos e gigantes da televisão brasileira - Gugu e Faustão", escreveu.

Veja aqui

Ainda não se sabe quais serão os artistas escolhidos para serem homenageados por eles. Pelas regras da atração, cada participante precisa escolher dois cantores para realizar uma interpretação no programa.

O encontro chamou a atenção após ser anunciado por Luciano Huck no último domingo, 1º. João Silva estará no palco da atração que seu pai comandou até 2021. À época, ele decidiu migrar para a Band após 30 anos na Globo.

Já João Augusto estará no palco do programa que o pai quase apresentou. Gugu chegou a ser contratado pela emissora para apresentar um programa aos domingos em 1988, mas Silvio Santos pediu para que Roberto Marinho desfizesse o acordo.