Netflix planeja aumentar preço das assinaturas após o fim da greve dos atores nos EUA

A Netflix está planejando aumentar o preço de seu serviço de streaming, de acordo com o The Wall Street Journal. Segundo as informações, a empresa planeja o aumento de preço alguns meses após o fim da greve dos atores de Hollywood. Ainda não há informações sobre essas mudanças de preço no Brasil.

De acordo com o WSJ, a Netflix aumentará os preços em "vários mercados globalmente", começando pelos EUA e Canadá. Ainda não se sabe de quanto vai ser esse aumento. O serviço de streaming aumentou os preços de todos os seus planos no ano passado. No Brasil, o plano sem anúncios varia entre R$ 39,90 e R$ 55,90. A Netflix já eliminou o plano básico sem anúncios para novos assinantes e lançou um plano padrão com anúncios, de R$ 18,90/mês.

Além disso, no início deste ano, a empresa começou a cobrar uma tarifa para quem compartilhar contas com pessoas que não moram na mesma casa. Cada login excedente tem o valor de R$ 12,90 adicionais por mês.

A greve dos roteiristas se encerrou no dia 26 de setembro e durou 148 dias, sendo a segunda greve mais longa na história do Writers Guild of America. O fim da greve não significa, no entanto, que o acordo provisório alcançado entre o sindicato, estúdios e streamings esteja definido. Ainda é necessário que os 11,5 mil roteiristas votem para ratificar o contrato, em um referendo que será realizado entre 2 e 9 de outubro.

Um dos pontos que estão no acordo prevê aos escritores de streaming um aumento mínimo de remuneração de 18% para filmes de alto orçamento, juntamente com um aumento de 26% nos resíduos. O acordo também inclui um bônus pelo sucesso de uma série ou filme nas plataformas de streaming, quando "20% ou mais dos assinantes nacionais do serviço assistem à produção nos primeiros 90 dias após a estreia".