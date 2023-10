Lady Gaga não precisará pagar recompensa para mulher envolvida em sequestro de seus cães

Lady Gaga não terá que pagar R$ 2 milhões pela recompensa de seus cães que foram sequestrados em 2021. A decisão foi definida nesta segunda-feira, 2, pela Justiça de Los Angeles.

Em 2021, Jennifer McBride foi cúmplice do sequestro dos buldogues franceses Koji e Gustav. Neste ano, ela entrou com um processo exigindo a recompensa oferecida na época, além de US$ 1,5 milhão em danos adicionais.

A defesa de Jennifer acusou a cantora de fraude por prometer uma recompensa "sem perguntas" e não pagar. Porém, segundo documentos obtidos pela revista People, a juíza do caso considerou as alegações "insuficientes", tendo em vista o envolvimento de McBride no caso.

Jennifer argumentou que "não estava de forma alguma envolvida no roubo" e apenas "tomou posse" dos cães para devolvê-los. Porém, o tribunal "considera que nada alegado altera a conclusão [de que ela teve envolvimento no crime e que a cantora não deve pagar a recompensa]".

Dessa forma, o caso foi encerrado, sem possibilidade de recurso por parte de McBride.