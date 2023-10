Ana Paula Renault, com o 'emocional abalado', chora em novo relato sobre namorado casado

A ex-BBB Ana Paula Renault, 41, fez mais uma publicação sobre seu ex-namorado na última terça-feira, 3. Após descobrir que ele era casado e desabafar nas redes sociais, ela foi acusada de publicar o fato só para chamar atenção. Em resposta, ela publicou mais vídeos em seu Instagram, emocionada.

"Essa é uma resposta para as pessoas, em especial as mulheres", começou. "Que me questionaram e estão me questionando todo o meu relato dessa situação terrível que estou passando, não só eu, como outra mulher".

Segundo ela, o relato ajudou outras mulheres, que disseram já ter passado pela mesma situação. "É por causa disso que eu acho que estou aqui", contou a ex-BBB. "É por essas mulheres, é para fortalecer esse nosso lado. Para as pessoas entenderem que a sociedade tem medo das mulheres se unirem, porque nós somos muito fortes".

"Vamos conseguir mudar o mundo, inclusive para essas mulheres que quiseram me invalidar, me silenciar, me questionar falando que eu sabia, que como uma mulher velha, da minha idade, não sabia que o cara era casado."

Em seguida, ela deu mais detalhes sobre a história. "Ele não tinha redes sociais, ele tinha um LinkedIn. Claro que fui pesquisar, quis dar uma de Sherlock Holmes. Joguei o nome dele [no Google] e achei no LinkedIn. Não tinha por que eu duvidar", ressaltou. "Dói muito ter que vir aqui reafirmar minha verdade."

Ana Paula também lembrou que conheceu o homem no dia 15 de julho, contrariando algumas alegações de seguidores. "Conheci ele em um restaurante que costumo frequentar. Lá, ele se sentou em uma mesa na qual eu estava com meus amigos e, a partir daí, ele começou a sair com todos os meus amigos", disse.

A ex-BBB encerrou o vídeo chorando e ressaltou que está com o "emocional abalado". "Estão me chamando de 'emocionada'. Posso até ser, porque realmente eu gosto de viver as coisas intensamente, mas eu não estava vivendo isso sozinha, ele alimentava".