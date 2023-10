Ex-BBB Ana Paula Renault descobre que namorado é casado

Nesta segunda-feira, 2, a ex-BBB Ana Paula Renault contou ter descoberto que o homem com quem estava namorando era casado com outra mulher. Ana Paula publicou vídeos em que relatava a história no Instagram, refletindo sobre os desafios da mulher na sociedade, contando como descobriu a situação e publicando prints de conversas que teve com o ex-companheiro.

Ana Paula disse ter sido estimulada a contar a história após presenciar uma amiga "sofrendo por uma traição". "Eu também fui enganada. Não sou casada com ele, mas estávamos namorando intensamente e eu achava que ele era livre, desimpedido, e estava só comigo", afirmou.

A ex-BBB contou que o ex-namorado tem 42 anos, mora em Porto Alegre e está em São Paulo a trabalho. Ela disse que chegou a comprar um presente de aniversário para o filho dele e que o homem havia dito que era divorciado há 2 anos.

"Eu estava vivendo a mentira assim como a família dele estava vivendo a mentira", relatou. Ana Paula questionou o fato de homens se sentirem confortáveis a terem atitudes do tipo com mulheres. "Sempre tentam buscar elementos para deixar a traição, a enganação, essa 'sem-vergonhice' masculina um pouco mais palatável. [...] Isso é mau-caratismo", afirmou.

Ela contou ter namorado por três meses e expôs mensagens carinhosas que recebia. Quando questionado sobre o fato de ter sido visto usando uma aliança em uma foto enviada por ele, o homem alegou que estaria em um processo de divórcio.

"Nós, mulheres, temos que nos unir. Eles têm certeza que as mulheres competem entre si, que elas não vão trocar informações, então eles ficam cada vez mais livres para cometer esse tipo de abuso", disse. "Se eu estou tão machucada, eu imagino a família. Ele tem dois filhos pequenos e continua fazendo esse tipo de coisa, continua me mandando mensagens."

Ana Paula pediu para que mulheres sejam mais respeitadas. "Que saibamos resolver esses dilemas da nossa vida, mas também expondo, porque a gente expõe isso agora para as pessoas reconhecerem que não é fácil e que também não iremos nos calar mais", afirmou ela, que demonstrou apoio à esposa do ex-companheiro.