'A arte salva. E se não salva, pelo menos alivia', diz Lucas Lima ao indicar livro

Na última segunda-feira, 2, o cantor Lucas Lima fez sua primeira publicação nas redes sociais após o anúncio de separação. Depois de tornar público o fim do seu relacionamento com Sandy, com quem foi casado por 15 anos, ele mostrou que lia uma obra sobre luto, amor e idade.

"A arte salva. E se não salva, pelo menos alivia", escreveu o músico, citando uma frase do livro A máquina de fazer espanhóis, do autor Valter Hugo Mãe. "Não acabei ainda e já indico com todas as minhas forças".

Em A máquina de fazer espanhóis, António Jorge da Silva, barbeiro de 84 anos, lida com a morte da sua esposa e é levado para viver em um asilo. Ao longo da obra, ele vai compreendendo questões sobre o amor, a velhice, a política, o passado vivido durante o período militar e a própria literatura. Assim, ele vai criando novas maneiras de viver.