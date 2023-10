Kayky Brito: o que mostram os vídeos e o que se sabe sobre o caso?

O ator Kayky Brito, que sofreu um acidente no dia 2 de setembro e ficou em estado grave, recebeu alta na última sexta-feira, 29. O caso, que teve muita repercussão, já teve o inquérito finalizado por parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Kayky foi atropelado por um carro ao tentar atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava em um quiosque com amigos e foi visto com Bruno de Luca momentos antes.

O que aconteceu no dia do acidente?

Na madrugada de 2 de setembro, Kayky estava em um quiosque com amigos quando foi ao seu carro, que estava estacionado nas proximidades. Ao tentar voltar, o ator atravessou a via - que tem velocidade máxima permitida de 70 km/h - correndo e foi atingido por um veículo.

Um registro veiculado pela TV Globo mostra que o ator quase foi atropelado por outro carro logo antes da colisão. O veículo conseguiu frear, o que não aconteceu com o carro seguinte.

O acidente aconteceu por volta de 1 hora da manhã. O motorista do carro que atingiu Kayky era Diones Coelho da Silva. Ele transportava uma mulher e uma criança, que não se feriram. Imediatamente, ele estacionou o veículo e chamou o Corpo de Bombeiros.

Em depoimento, Diones declarou que Kayky "cruzou à pista repentinamente, correndo", e ele não teve tempo de reagir.

O que a Polícia Civil concluiu no inquérito?

Em depoimento, a passageira, Maria Estela Lima, afirmou que o motorista não estava em alta velocidade e que prestou socorro à vítima. O laudo, feito a partir de imagens de câmeras de segurança, aponta que Diones trafegava a uma média de 48 km/h, em uma via com velocidade máxima permitida de 70 km/h.

O motorista também realizou um exame de alcoolemia, substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos, no Instituto Médico-Legal (IML). O resultado deu negativo.

Na última quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do atropelamento. Os laudos ainda concluíram que era impossível que o motorista parasse o carro a tempo de evitar uma colisão, mesmo abaixo da velocidade.

A polícia pedirá o arquivamento do caso e a conclusão será encaminhada ao Ministério Público.

O que se sabe sobre Bruno de Luca nesse caso?

Imagens divulgadas no último domingo, 1º, no Domingo Espetacular, mostram o ator interagindo com uma mulher antes do acidente. Acompanhado de Bruno de Luca, Kayky aproxima seu rosto ao da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo amigo. Para a Record, a mulher declarou que os dois estavam bem alterados.

O registro também mostra a reação de Bruno ao ver o ator sendo atingido.

O apresentador afirmou em depoimento, no dia 6 de setembro, que só soube que Kayky era a vítima do atropelamento um dia depois. Testemunhas relataram à Record que ele teria deixado o local sem dar assistência ao ator.

Segundo informações da Globonews, Bruno afirmou que, por ter trauma desse tipo de situação, não chegou perto. Ele também alegou não se lembrar de como retornou para casa naquele dia.

Bruno deixou o carro perto do quiosque na Barra da Tijuca e só retornou para buscá-lo no dia seguinte. De acordo com a polícia, somente o motorista tem a obrigação legal de prestar socorro.

Como está Kayky Brito?

Kayky Brito recebeu alta na última sexta-feira, 29. De acordo com o boletim médico divulgado, o ator deixou o Hospital Copa D’Or em condições para continuar o processo de reabilitação em casa.

Sua mãe, pai e irmã comemoraram a notícia com uma "festa" familiar. Segundo Tamara, mulher de Kayky, o ator deverá continuar em recuperação no Rio de Janeiro antes de voltar para Curitiba, onde mora com a família.