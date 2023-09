Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros em impostos na Espanha

No entanto, segundo os representantes da artista, nenhuma notificação foi recebida em seu domicílio.

De acordo com o texto, são dois supostos crimes contra a Fazenda Pública: por apresentar "declarações inverídicas" do Imposto de Renda e do Patrimônio, no exercício de 2018. Shakira teria usado uma "rede corporativa" envolvendo empresas domiciliadas em paraísos fiscais para sonegar impostos.

"A equipe jurídica de Shakira está concentrada na preparação para o julgamento pelos exercícios de 2012-2014 que começará em 20 de novembro", afirmaram os representantes da artista, referindo-se ao processo que será realizado no Tribunal de Barcelona.

O Ministério Público espanhol pede mais de oito anos de prisão para Shakira, além do pagamento de uma multa de quase 24 milhões de euros.