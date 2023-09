Quem é Carola Díaz, apontada como affair de Neymar por imprensa espanhola

Nas plataformas de mídia social, Díaz tem uma base de seguidores de 192 mil pessoas, com nomes como Vini Jr. e Carol Dantas, mãe do primeiro filho de Neymar, entre eles.

Nas redes sociais, Neymar negou as alegações sobre o seu suposto relacionamento com Carola Díaz. Em meio aos rumores, Bruna Biancardi, que espera um filho de Neymar, manifestou sua decepção, dizendo que a sua prioridade no momento é a filha que está por vir, Mavie. O casal, que está junto desde março de 2022 e anunciou a gravidez em abril do mesmo ano, enfrenta agora essas alegações de affair.