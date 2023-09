Gloria Groove conta que se 'livrou' de enquadro de policial armado graças a Ludmilla

Gloria Groove contou uma história inusitada em sua participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do canal Multishow, na última terça-feira, 26. A drag queen revelou que se "livrou" do enquadro de um policial armado após ele a reconhecer por cantar com Ludmilla.

A situação aconteceu durante uma viagem de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando Gloria estava desmontada e, portanto, era Daniel Garcia, o seu nome verdadeiro quando não está sendo a drag queen.

Ele estava dormindo no banco de trás com o seu motorista, Davi, dirigindo. Quando acordou, o carro estava sendo abordado por policiais. "Quando eu abri o olho, a cena era: o vidro do Davi aberto, o meu também e tinha a Polícia Militar do Rio de Janeiro com uma metralhadora dentro do carro", disse.

Como Daniel não estava "montado", o policial não reconheceu que ele era Gloria Groove. Nisso, ele precisou cantar um trecho da música Vermelho e até mostrar uma foto do celular e provar que era a drag queen comparando as tatuagens de seu corpo.

Ainda assim, o policial só se tranquilizou quando o associou ao nome de Ludmilla. "Ele deu uma pausa muito dramática, olhando para a minha cara e falou: ‘Gloria Groove que canta com a Ludmilla?’ Aí, enfim... ficou tudo bem", contou.

"O jeito que foi de 0 a 100 foi absurdo. Fiquei na mira de uma arma na maior parte do tempo e quando a Ludmilla era minha amiga [ficou tudo bem]. Fica a conclusão: às vezes, ter o contato certo é muito mais importante do que qualquer outra coisa", brincou.