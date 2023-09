Rod Stewart fala sobre show com Ivete Sangalo: Início de uma grande amizade

O cantor britânico Rod Stewart, de 78 anos, está se preparando para vir ao Brasil. O artista, que diz adorar o País, concedeu entrevista ao Fantástico no último domingo, 24, e falou sobre sua futura parceria com a baiana Ivete Sangalo.

"Vai ser o início de uma grande amizade e a volta de muitas memórias", disse.

Stewart esteve no Brasil cinco vezes. Desta vez, nos dias 29 e 30 de setembro, ele passará por Ribeirão Preto e na capital paulista, onde cantará com Ivete. Segundo o britânico, eles farão duetos com Da Ya Think I’m Sexy? e Sailing.

"São músicas que venho cantando há mais de 20 anos para os brasileiros e vai ser muito emocionante porque não sei se vou voltar ao Brasil depois disso, sabe? Não estou ficando mais jovem. Então, quero aproveitar cada momento dessa experiência".

O cantor também ressaltou o carinho que tem pelo Brasil, onde já quebrou recordes de público.

"O público brasileiro é sempre maravilhoso. Entrei até para o livro Guinness de recordes com o maior público num show de graça. Acho que foram quase 5 milhões de pessoas", contou, se referindo ao famoso Réveillon de Copacabana em 1994. "O mais impressionante é que todo mundo canta em inglês. Isso não acontece em nenhum outro lugar", disse.