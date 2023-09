Biancardi surge com aliança de compromisso após flagra de Neymar sem anel

Bruna Biancardi publicou um vídeo usando sua aliança de compromisso após rumores apontarem que Neymar teria a traído na Espanha. A famosa também postou um registro ao lado dos cachorros.

No post, a influencer apareceu com o anel de ouro branco, que ganhou do jogador de futebol em 2022.

Confira as fotos com os cachorros: