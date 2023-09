Quem foi o criador do meme cadê meu green?, encontrado morto aos 34 anos no centro de SP?

O servidor público Luiz Carlos Pereira de Lima, que ficou conhecido pelo meme "cadê meu green?", foi encontrado morto em um hotel no Largo do Arouche, região central de São Paulo, na madrugada da última segunda-feira, 18. Em nota enviada ao Estadão, a polícia diz investigar o caso.

Natural de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Luiz tinha 34 anos e já chegou a ser candidato a vereador nas eleições municipais em 2020 pelo partido Rede Sustentabilidade (REDE). À época, internautas passaram a compartilhar um vídeo em que o servidor público dizia estar fazendo campanha em uma festa clandestina durante a pandemia da covid-19.

"Eu acredito que seja a mudança do Brasil, da saúde e da corrupção", dizia ele no registro, confessando que estava em uma festa clandestina. "Muito sangue já foi derramado, muito dinheiro já foi gasto, muita corrupção já foi feita e a gente precisa mudar. Muda, Brasil", declarou. À época, Luiz não foi eleito.

No mesmo ano, o servidor público também gravou um vídeo explicando a origem do meme "cadê meu green?" ao portal Gay Blog. O "green" se referia a um passaporte de entrada gratuita na boate The Week que dava acesso livre às festas e ao camarote.

Luiz contou ter pedido diversas vezes pelo ingresso, mas acabou pagando R$ 40 na entrada e conseguiu a pulseira do camarote. "Eu sou de uma família humilde, eu tenho origem humilde. Eu lutei muito para conseguir as minhas coisas sozinho e a minha vida inteira eu pedi Vip [em festas] para as pessoas", contou ele no vídeo, dizendo que teria economizado mais de R$ 1 milhão em baladas.

Entenda o caso

Luiz Carlos Pereira de Lima foi encontrado morto em um hotel no Largo do Arouche na madrugada do último domingo, 17, para segunda-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, o caso é investigado pelo 3º Distrito Policial de Campos Elíseos.

A polícia trabalha em busca de testemunhas e elementos que auxiliem as investigações. O órgão ainda informou que aguarda laudos dos exames solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia a nota da SSP sobre a morte de Luiz Carlos Pereira de Lima:

"O 3º Distrito Policial (Campos Elíseos) trabalha em busca de testemunhas e outros elementos que auxiliem nas investigações. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), cujos laudos estão em elaboração para auxiliar no esclarecimento da causa da morte."

O local em que Luiz estava hospedado, o Hotel Chilli, publicou uma nota de pesar sem citar o nome da vítima. Segundo o comunicado, ele teria sido encontrado sem vida dentro de uma banheira e parecia estar sozinho em uma das suítes.

O hotel escreveu que "em quase 12 anos no Largo do Arouche, esse é o terceiro óbito em nossos recintos". O lugar argumentou estar dentro das normas de segurança vigentes e que possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) atualizado.