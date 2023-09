Perfil atribuído a Chico Moedas divulga post após desabafo de Luísa Sonza sobre traição

Um perfil atribuído ao influenciador Chico Moedas no Instagram divulgou um post com um pedido de "respeito" após a exposição de suposta traição pela ex-namorada, a cantora Luísa Sonza, nesta sexta-feira, 22. O texto nega que ele tenha deixado de seguir a artista no Instagram e disse que não quer dar muitos detalhes sobre o caso. A perfil foi verificado pelo Instagram no nome de Chico Moedas, mas não há confirmação da mensagem por outros meios.

"Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento", diz a nota de esclarecimento. Segundo o comunicado, ele teve o seu outro perfil no Instagram invadido.

O influenciador inspirou a música Chico, um dos sucessos do álbum Escândalo Íntimo. Os dois namoraram por quatro meses e o influenciador chegou a fazer inúmeras participações em apresentações da música.

O novo perfil foi verificado pelo Instagram, que diz em seus termos que, para a verificação é necessária a apresentação de documento de identidade. No entanto, com a nova possibilidade de compra de verificação, a rede não deixa claro qual é o protocolo para o selo. O perfil foi criado em 2013 e verificado em setembro de 2023, e já mudou de nome outras 12 vezes.

Até a última publicação deste texto, Chico Moedas não divulgou a mensagem através de outro meio oficial, nem confirmou a veracidade do perfil.

O Estadão entrou em contato com Chico Moedas por telefone celular, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

O que aconteceu?

Luísa se emocionou e emocionou Ana Maria Braga ao ler um longo texto comentando sobre a traição cometida pelo ex-namorado. "É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora", disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música a ele com poucos meses de relacionamento. "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", declarou.

"‘Meu amor’, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem", continuou. "Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem ter para onde ir, acabando por terem que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que, por vezes, eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você, naquela noite e naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse."

"Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", finaliza.