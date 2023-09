Estopinha: tutor diz que 1ª influencer pet do Brasil morreu em seus braços

Tutor de Estopinha, Alexandre Rossi revelou que a influenciadora pet morreu em seus braços. "Ela morreu nos meus braços, fiquei ouvindo o coraçãozinho dela parar, ela estava sem dor, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim", disse emocionado.

Rossi esteve presente no programa Encontro desta sexta-feira, 22, para prestar uma homenagem à cadelinha que faleceu na quarta-feira, 20, aos 14 anos de idade. Durante sua participação no programa, Rossi compartilhou lembranças e destacou a importância de Estopinha em sua vida e na de muitos brasileiros.

"O que ela fez para mim foi inimaginável... O sucesso, o carinho que ela recebeu das pessoas. Tanta gente que sentiu amor por ela, cuidou melhor dos cachorros. Adotaram muito mais cachorros. Inclusive, eu não adotei ela filhote, isso eu acho que ajudou a estimular as pessoas a darem uma chance pra um cachorro mais velho", contou.

Estopinha, que foi devolvida por outros tutores duas vezes antes de ser adotada por Rossi, deixou um legado significativo para o seu tutor.

"Ela se foi, mas deixou um legado muito especial", afirmou Rossi. Ele ainda relembrou o espírito aventureiro da cadelinha: "Ela era um exemplo de curtir a vida. Ela queria novidade, confusão, conhecer o lugar. Era uma verdadeira exploradora. E no último dia dela eu tive o insight de levá-la no jardim do prédio, e ela saiu explorando tudo. A última noite dela foi como exploradora".