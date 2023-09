Mansão de Hebe Camargo foi negociada por cerca de R$ 30 milhões, diz filho da apresentadora

"A casa não é minha. Temos uma composição de porcentuais entre nós", explica Marcello. Segundo ele, tudo foi acordado entre ele e Pessutti verbalmente. Nada foi assinado. Marcello diz que Hebe não manifestou em vida o desejo de que o filho e o sobrinho dividissem seu patrimônio. "Foi um desejo meu. O Claudio dedicou grande parte da vida dele para ela. Achei justo dividir", diz.

Segundo o filho de Hebe, a apresentadora foi muito feliz na casa. "Eu sempre disse para minha mãe que a casa era enorme, mas ela dizia que amava lá, que era tudo tão lindo. E ela tinha esse direito. Comprou com o dinheiro do trabalho dela e pôde desfrutar muito da casa", diz.

Camargo aproveitou para explicar uma polêmica envolvendo outro imóvel em que Hebe morou durante os anos em que se relacionou com o empresário Lélio Ravagnani. Depois da morte de Hebe, imagens dessa casa, que fica no Morumbi, em péssimo estado de conversação, começaram a circular.

O filho de Hebe afirma que esse imóvel, na verdade, pertencia a Ravagnani e que Hebe deixou o local assim que o marido morreu, no ano 2000. "Ela entregou uma chave para a filha e outra para o filho de Lélio. E nunca mais voltou para lá", conta Marcello, que morou com a mãe e o padrasto na casa.

Segundo o apresentador, Hebe teve dificuldades para se adaptar à casa de Lélio quando se mudou para ela, em 1979. "A casa era o grande sonho de Lélio. Minha mãe, no primeiros dias, chorava. Dizia que sentia falta da casa do Sumaré, onde eu nasci, que ela comprou em 1954, com financiamento da Caixa", conta o apresentador que é filho do também empresário Décio Capuano, primeiro marido de Hebe, único homem com que a apresentadora foi de fato casada legalmente.

Os carros que pertenceram a Hebe também foram vendidos. Eram cinco Mercedes-Benz. Três delas ficaram com Cláudio Pessutti e duas com Marcello. Com a morte de Pessutti, Helena, a viúva do sobrinho de Hebe, e Marcello decidiram se desfazer dos veículos, que estavam parados e demandavam muita manutenção.