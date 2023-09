Ator Marcius Melhem revela conversas íntimas com atrizes que o acusam de assédio

O ex-diretor dos humorísticos da TV Globo rebateu as acusações de assédio das atrizes Ellen Roche, Karina Dohme e Suzana Pires. Elas haviam prestado depoimento em setembro de 2021 ao Ministério Público do Trabalho (MPT), relatando beijos forçados que tiveram de dar no ator.

Alguns trechos dos depoimentos, divulgados no último domingo, 17, pela colunista Juliana Dal Piva, do UOL, reaqueceram o caso. Roche, Dohme e Pires foram intimadas pelo MT. Dohme afirmou em seu depoimento que Melhem "apertava a cintura e cheirava o pescoço das colegas", chamava as colegas de "gostosas" e "delícia" e ainda fazia "gemidos lascivos". Melhem diz que as acusações são "maluquices" e "uma repetição da mesma coisa que as outras dizem".

Agora, Melhem mostrou trocas de e-mail com a mesma Karina Dohme, entre 2013 e 2016, em que ele é chamado de "amor". Na mensagem mostrada, ela pediria ajuda em sua carreira profissional e diz sentir saudades. Melhem nega a acusação de que teria tentado beijá-la à força e contra-ataca, dizendo que foi Dohme quem tomou as iniciativas. "Isso é uma loucura. A gente trocou beijos no apartamento", alegou.

Ellen Roche disse em seu relato que Melhem dizia frases como "mulherão, ah, se ela me desse bola". Mas ela não sabia se as declarações eram cantadas ou brincadeiras. Já Suzana Pires relatou que Melhem teria saído de um banheiro no ambiente de trabalho apenas de cueca. Na ocasião, ele teria dito: "Suzana, vamos resolver nossa história"