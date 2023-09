Amigo de Rafael Puglisi diz que ele sofria com depressão; morte ainda está sendo investigada

O influenciador Diego Aguiar, que diz que era amigo de Rafael Puglisi, afirmou que o dentista sofria com uma depressão. Conhecido como o "dentista das celebridades", ele morreu na última segunda-feira, 18, aos 35 anos.

Em um vídeo divulgado nos stories do Instagram, Diego alegou que a depressão teria sido uma das causas para a morte do amigo e afirmou que Puglisi "já estava mal há um tempo".

"Eu tentei animar ele, alguns amigos também tentaram levantar ele. Eu quis fazer esse vídeo para alertar vocês para que quando tiverem essa doença buscarem seus amigos", disse o influenciador.

Em uma publicação no perfil oficial de Puglisi no Instagram feita no dia da morte, afirma-se que o dentista morreu após "mergulhar de ponta" na piscina e bater a cabeça. No entanto, a morte é considerada como suspeita pela polícia.

Em termos policiais, "suspeita" é a morte que não tem causa evidente. Se não está claro se o caso é violento (homicídio ou suicídio) ou morte natural, é considerado suspeito.

Em nota enviada ao Estadão nesta quinta-feira, 21, a Secretária de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso ainda está sendo investigado. Veja na íntegra:

"Conforme determina a regulamentação da portaria DGP nº. 14/2005 (art. 2º) - em que casos de morte não natural devem ser registrados com a natureza "morte suspeita" - a Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita. Na ocasião, a vítima, um homem de 35 anos, foi encontrado sem vida próximo à sua piscina. Foram solicitadas perícia ao IML e ao IC. As investigações seguem pelo 2º DP de Barueri, visando a elucidação dos fatos."