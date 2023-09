Participantes enfrentam primeira dinâmica pela liderança no programa 'A Fazenda'

O programa A Fazenda 2023 estreou oficialmente na terça-feira, 19, e os 18 peões confinados em Itapecerica da Serra já tiveram que enfrentar a sua primeira prova no reality show. A dinâmica, que funcionou como uma espécie de pré-seleção para a Prova do Fazendeiro, selecionou seis nomes que seguem no páreo pela liderança.

Alessandra Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Martins, Yuri Meirelles, Henrique Martins e WL Guimarães foram os vencedores e poderão competir nesta quarta-feira, 20, na Prova do Fazendeiro, que será realizada ao vivo.

Como foi a prova

A dinâmica apresentada na terça-feira foi gravada nas primeiras horas de convivência dos peões na sede.

Ela serviu como uma espécie de seleção para a Prova do Fazendeiro, quebrando a tradição das temporadas anteriores onde apenas os participantes que estavam na Roça poderiam disputar o chapéu de fazendeiro.

A prova foi realizada em duas fases. Divididos entre duplas, os peões tinham que correr por uma plataforma em busca do galinho de A Fazenda, depois de ficarem girando em uma cadeira giratório por um período.

Ganhava quem conseguisse resgatar primeiro o mascote do programa.