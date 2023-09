Mingau: Baixista do Ultraje a Rigor acorda e abre os olhos

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, acordou e abriu os olhos nesta quarta-feira, 20. O músico segue internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segue sem a sedação em um processo de retirada da ventilação mecânica. As informações foram divulgadas pelo O Globo.

Desde domingo, 17, quando a sedação do músico foi totalmente retirada, o quadro do artista é considerado estável. Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, durante uma viagem a trabalho.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave com UTI fornecida pela empresa de táxi aéreo Air Jet, onde já passou por cirurgias intracranianas e fez uma traqueostomia.