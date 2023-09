Urso selvagem faz visita aos parques da Disney e causa atrasos em abertura

Na manhã desta segunda-feira,18, visitantes da Disney World foram surpreendidos por um hóspede não muito comum: um urso-preto selvagem que decidiu fazer da árvore de um dos parques seu novo lar temporário.

O episódio ocorreu em Orlando, na Flórida, e resultou no atraso da abertura de três áreas temáticas: Frontierland, Liberty Square e Adventureland. As informações são da AP.

A presença do animal mobilizou equipes da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC, na sigla em inglês), que foram até o local para capturar e realocar o urso. Segundo comunicado da Disney World, o trabalho de resgate estendeu-se até a tarde de segunda-feira, quando finalmente conseguiram capturar o animal.

No X, antigo Twitter, o jornalista Pattrik Perez, da Fox Orlando, compartilhou nesta terça-feira, 19, um vídeo do momento da soltura do urso."O urso capturado pela FWC no Magic Kingdom da Walt Disney World ontem foi libertado de volta à natureza na noite passada na Floresta Nacional de Ocala", escreveu.

A FWC informou que, em geral, a melhor prática é permitir que os ursos sigam seu caminho naturalmente, dando-lhes espaço para se moverem. No entanto, dada a especificidade da situação, a equipe optou pela captura e realocação do urso-preto. "A iniciativa visa garantir a segurança dos visitantes do parque, bem como a do próprio animal", destacou a comissão em nota.

Acredita-se que o urso tenha ido até o local em busca de alimentos, uma vez que está na época de acumular reservas de gordura para o inverno. O parque retomou suas atividades normalmente após a captura e realocação do urso.