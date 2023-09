Grammy Latino 2023: veja lista de indicados, com Titãs, João Gomes e Marília Mendonça

As indicações ao Grammy Latino 2023 foram oficialmente divulgadas nesta terça-feira, 19. Entre os principais artistas indicados, estão as colombianas Shakira e Karol G, ambas com 7 indicações.

A premiação acontecerá no dia 16 de novembro. A cerimônia, tradicionalmente organizada nos EUA, será feita desta vez em Sevilha, na Espanha.

A cantora pernambucana Natascha Falcão foi indicada na categoria de Artista Revelação. Ela é a única brasileira indicada nas quatro maiores categorias do prêmio: Álbum do Ano, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Nas premiações reservadas às canções em língua portuguesa, veteranos como Titãs, Djavan e Chico Buarque apareceram; estão presentes também nomes mais jovens, como João Gomes e Iza.

Eram elegíveis somente os trabalhos lançados entre 1 de junho de 2022 e 31 de maio de 2023. Veja a lista de indicações:

Indicados ao Grammy Latino 2023

Álbum do Ano

Mañana Será Bonito - Karol G

Play - Ricky Martin

EADDA9223 - Fito Paéz

Escalona Nunca se Había Grabado Así - Carlos Vives

La quarta hoja - Pablo

A Ciega - Paulo Arenas

De adentro pa afuera - Camilo

Decimo cuarto - Andrés Cepeda

Vida Cotiana - Juanes

Melhor Artista Revelação

Borja

Conexión Divina

Ana del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

TIMØ

Gravação do Ano

No Es Que Te Extrañe - Christina Aguilera

Carretera y Manta - Pablo Alborán

Déjame Llorarte - Paula Arenas e Jesús Navarro

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Shakira e Bizarrap

Si Tú Me Quieres - Fonseca e Juan Luis Guera

Mientras Me Curo Del Cora - Karol G

De Todas Las Flores - Natalie Lafourcade

Ojos Marrones - Lasso

La Fórmula - Maluma e Marc Anthony

Despechá - Rosalía

Correcaminos - Alejandro Sanz e Danny Ocean

Canção do Ano

Acróstico - Kevyn Mauricio Cruz Moreno

Amigos - Pablo Alborán e Maria Becerra

Ella Baila Sola - Peso Pluma e Eslabón Armado

Shakira: BZRP MUSIC SESSIONS, Vol. 53 - Bizarrap e Shakira

Nasa - Alejandro Sanz e Camilo

UN X100T0 - Bad Bunny e Grupo Frontera

TQG - Shakira e Karol G

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Que tal um samba - Chico Buarque

Do Acaso - Alice Caymmi e Chico César

Algoritmo Íntimo - Criolo e Ney Matogrosso

Num Mundo de Paz - Djavan

Tudo o que a fé pode tocar - Tiago Iorc

Melhor Performance Urbana em Língua portuguesa

Da favela pro asfalto - ÀTTØØXXÁ e Carlinhos Brown

Aviso de amigo - Giulia Be

Fé - Iza

Distopia - Planet Hemp e Criolo

Good Vibe - Felipe Ret e Caio Luccas

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

TecnoShow - Gaby Amarantos

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo - Elba Ramalho

Portuguesa - Carminho

Raiz - João Gomes

Do Amanhã Nada Sei - Almir Sater

Erva Doce - Gabriel Sater

Melhor Álbum de Samba e Pagode

Negra ópera - Martinho da Vila

Resenha do Mumu - Mumuzinho

Desse Jeito - Maria Rita

Sambasá - Roberta Sá

Meu nome é Thiago André - Thiaguinho

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Não me espere na estação - Lô Borges

Jardineiros - Planet Hemp

Meu Esquema - Rachel Reis

Habilidades Extraordinárias - Tulipa Ruiz

Olho Furta-cor - Titãs

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque - Chitãozinho e Xororó

Daniel 40 anos Celebra João Paulo e Danilo - Daniel

É Simples Assim (Ao vivo) - Jorge e Mateus

Decretos Reais - Marília Mendonça

Raiz - Lauana Prado

Melhor Álbum Vocal de Pop

La Cuarta Hoja - Pablo Alborán

Beautiful Humans - Alemor

De Adentro Pa Afuera - Camilo

La Neta - Pedro Capó

Tu Historia - Julieta Venegas

Melhor Álbum de Música Urbana

XTassy - Akapellah

Saturno - Rauw Alejandro

3MEN2 KBRN - Eladio Carrion

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum - Feid

Mañana Será Bonito - Karol G

Alma - Nicki Nicole

Melhor Canção Urbana

La Jumpa - Austin Santos e Bad Bunny

Automático - Maria Becerra

QUEVEDO: BZRP Music Sessions, VOL.52 - BIZARRAP

TQG - Shakira e Karol G

Yandel 150 - Yandel

Produtor do Ano

Edgar Barrera

BIZARRAP

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Julio Reyes Copello

Marcos Sánchez

Melhor Canção de Rap / Hip Hop

Pá Ganá - Akapellah

Coco Chanel - Eladio Carrión e Bad Bunny

Le Pido a Dios - Feid

Autodidacta - J Noa

Dispara - Nicki Nicole

Pregúntale a tu papa por mi - Vico C