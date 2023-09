'A Fazenda 2023': saiba o que vai rolar na estreia do programa

A Fazenda estreia oficialmente nesta terça-feira, 19, a partir das 22h30, e os 18 peões já iniciam o programa participando de uma dinâmica de pré-seleção para a Prova do Fazendeiro.

A informação foi confirmada por Rodrigo Carelli, diretor do reality da Record, que postou imagens da prova em seu perfil oficial do X, antigo Twitter. "Hoje já começa com essa prova incrível e hilária! É a seletiva para a Prova do Fazendeiro", escreveu na legenda.

Segundo informações do portal R7, apesar de ser transmitida somente na estreia do programa, a dinâmica foi gravada nas primeiras horas de convivência dos peões na sede.

Nessa atividade, ocorre uma espécie de seleção para a Prova do Fazendeiro, o que não deixa de ser uma novidade para esta edição do reality. Nas temporadas anteriores, só poderiam disputar o chapéu de fazendeiro aqueles que estavam na Roça.

Além dessa disputa, os confinados do Paiol ainda aguardam pela votação do público, que terá o seu resultado divulgado na quinta-feira, 21. Entre os dez participantes, somente quatro poderão integrar o elenco principal do reality, e, junto aos 18 nomes já confirmados, poder competir pelo prêmio milionário.