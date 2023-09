Eric Faria chama Sampaoli de 'imbecil' em áudio vazado de transmissão na TV

O técnico Jorge Sampaoli foi alvo de críticas do repórter Eric Faria na derrota por 1 a 0 do Flamengo para o São Paulo, neste domingo (17), no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Os ataques vazaram em áudios da transmissão da partida, feita pela Globo, e circularam por aplicativos de mensagem e nas redes sociais desde a noite de domingo.

Nos áudios, Eric Faria conversa com Luís Roberto, Ricardinho e Roger Flores no intervalo da partida, quando já estava 1 a 0 para o São Paulo. Em determinado momento, o repórter chama Sampaoli de "imbecil" e reclama do fato de o argentino não repetir escalações. Para o jogo contra o São Paulo, o treinador armou o ataque com Gabriel Barbosa (Gabigol), Bruno Henrique e Pedro, que poucas vezes jogaram juntos no ano.

A Globo foi procurada para comentar o caso, mas até o momento não se manifestou sobre o assunto.