A Fazenda 2023: Quando começa, onde assistir e horários da 15ª edição do reality da Record

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição e tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com apresentação de Adriane Galisteu.

O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quando começa A Fazenda 15?

Nesta segunda-feira, 18, o programa terá sua pré-estreia na TV Record, a partir das 22h30, com uma reunião do elenco completo. A estreia oficial acontece no dia 19 e, a partir disso, irá ao ar todos os dias na TV Record e para os assinantes do streaming PlayPlus.

Estreia do reality

Data: 19 de setembro (terça-feira)

Horário: 22h30

Onde assistir: TV Record ou PlayPlus

Quem vai estar em A Fazenda 15?

A produção do reality já confirmou 18 nomes que estarão na casa. Além disso, esta edição contará com a reintrodução do "Paiol", uma dinâmica que confina candidatos em uma espécie de fase preliminar. Os 10 nomes do "Paiol" serão revelados nesta segunda-feira, 18. Destes, 4 serão escolhidos para o público para entrar no programa.

No total, serão 23 participantes competindo pelo prêmio milionário.

Veja quem são os nomes já confirmados:

Yuri Meirelles

Olívia Nobre

Rachel Sheherazade

Sander Mecca

André Gonçalves

Nathália Valente

Kally Fonseca

Radamés Martins

Jaquelline Grohalski

Darlan Cunha

Alessandra Cariúcha

WL Guimarães

Henrique Martins

Kamila Simioni

Marcia Fu

Jenny Miranda

Lucas Souza

Tonzão Chagas