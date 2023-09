A Fazenda 2023: veja problemas judiciais e polêmicas de participantes desta edição

Em 2011, Rachel ganhou notoriedade após criticar o Carnaval, alegando que era um "negócio dos ricos". Três anos depois, ela defendeu "justiceiros", que agrediram um adolescente e o prenderam nu a um poste com uma trava de bicicleta.

Após ser demitida pelo SBT em 2020, ela também processou a emissora, alegando assédio e problemas trabalhistas. O processo ainda está em andamento, com algumas derrotas da emissora.

Rachel ficou conhecida por ser crítica ferrenha do PT, com pensamentos alinhados à direita. Ela era considerada uma porta-voz do conservadorismo. No entanto, com as eleições de 2018, Sheherazade se posicionou contra o então-candidato Jair Bolsonaro e se manteve crítica ao governo dele. Ela também já discutiu com Luciano Hang, da Havan, pelas redes sociais.

Kamila Simioni

A influenciadora Kamila Simioni se tornou conhecida em 2013, após publicar fotos com o cantor Tony Salles, esposo de Scheila Carvalho - em uma das imagens, Kamila beijava Tony. Na época, a ex-dançarina do É o Tchan era participante do programa e foi surpreendida com as notícias após sua saída. "Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da Fazenda (risos). #pegandoseumarido", escreveu na publicação.

Depois de deixar o programa, a "morena" ameaçou processar a influenciadora, que também planejou rebater o casal do pagode baiano na justiça. Kamila contou ao extinto portal Ego que o caso com o marido de Scheila era mais antigo do que a imagem.