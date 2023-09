Quem é Nathalia Valente, influencer que chorou com tatuagem e confirmada em A Fazenda 2023'?

A Fazenda tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

Entre os participante confirmados, está a influenciadora digital Nathalia Valente, que tem mais de 17 milhões de seguidores no TikTok e 3,5 milhões no Instagram. A informação foi confirmada pelo site Notícias da TV.

Nathalia, que hoje tem 20 anos, começou a participar de concursos de beleza aos 13. Em 2018, ela ganhou o título de Miss Teen Universo, no Peru.

No ano passado, ela viralizou após fazer uma tatuagem escondida da mãe e postar um vídeo em que dizia não ter gostado do resultado. "Ficou totalmente escura, tá toda errada", disse na época, chorando. "Eu odiei essa tatuagem. Estou me sentindo muito mal com ela. Ficou totalmente diferente do que eu queria".

Nesta 15ª edição, o formato tradicional da atração será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Uma novidade nesta edição é a reintrodução do "Paiol", uma dinâmica que confina candidatos em uma espécie de fase preliminar. O elenco principal será composto por 18 peões, enquanto outras dez pessoas, divididas igualmente entre homens e mulheres, competirão no "Paiol" por mais quatro vagas para entrar oficialmente no programa. No total, serão 23 peões competindo pelo prêmio milionário.

Durante a última semana, as redes sociais oficiais do programa começaram a publicar algumas pistas sobre os novos participantes. Entre as informações divulgadas, destacam-se a presença de um jogador de futebol, uma influenciadora digital, um ex-participante de edições anteriores do programa e uma comunicadora, apelidada de "a âncora".