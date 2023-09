Quem é Kamila Simioni, influenciadora confirmada na 'A Fazenda 2023'?

A Fazenda 15 tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com pré-estreia na segunda, 18, às 22h30. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

A influenciadora Kamila Simioni é a mais nova peoa confirmada no programa. "Estou pronta para encarar mais esse desafio e vocês sabem que nada passa despercebido, tenho certeza que será uma experiência inusitada e maravilhosa", escreveu em uma publicação no Instagram em que confirma sua participação.

Famosa por uma traição

Kamila se tornou conhecida em 2013, após publicar uma foto em que beijava o cantor Tony Salles, esposo de Scheila Carvalho. Na época, a ex-dançarina do É o Tchan era participante do programa e foi surpreendida com as notícias após sua saída. "Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da Fazenda (risos). #?pegandoseumarido?", escreveu na publicação.

Depois de deixar o programa a "morena" ameaçou processar a influenciadora, que também planejou rebater o casal do pagode baiano na justiça. Kamila contou ao extinto portal Ego que o caso com o marido de Scheila era mais antigo do que a imagem.

Tony assumiu o caso, na época com uma publicação nas redes sociais. "Qual o casal que tem mais de 10 anos juntos que nunca teve um momento de crise", questinou.

Kamila é figurinha carimbada nos sites e perfis de fofoca. No ano passado, se envolveu em uma briga com outra ex-peoa, Deolane Bezerra. Kamila foi convidada para a festa de aniversário de Deolane, mas falou mal do evento nas redes sociais.

Kamila também contou que evitou fazer foto com a dona da festa porque Deolane estaria muito próximo de Jojo Todynho, vencedora de A Fazenda e amiga da advogada. Ela teria levado presentes e voltou para casa com eles por conta disso.