Quem é Darlan Cunha, Laranjinha de Cidade dos Homens e confirmado em A Fazenda 2023'?

A Fazenda 15 tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com pré-estreia na segunda, 18, às 22h30. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

O novo peão confirmado é o ator Darlan Cunha, conhecido por seu papel como Laranjinha no seriado Cidade dos Homens, da TV Globo, quando contracenou ao lado de Douglas Silva, que interpretava Acerola, o melhor amigo de seu personagem na produção. Douglas esteve no elenco do Big Brother Brasil 22.

Os dois também fizeram parte do sucesso internacional Cidade de Deus, quando Darlan interpretou Filé. No ano passado, o ator lançou um trabalho como cantor. Atualmente pode ser visto na quarta temporada da série Impuros, disponível no Star+, vivendo Chernobyl, líder de uma facção criminosa.

O sucesso da dupla Darlan e Douglas no filme Cidade de Deus fez com que, em 2002, os atores estrelassem uma série focada na adolescência de dois meninos moradores de uma favela do Rio de Janeiro. Encerrada em 2005, a série ganhou uma temporada especial, 12 anos depois, em 2017, acompanhando os dois amigos já adultos.

Em 2013, o ator foi acusado de agressão e cárcere privado por uma namorada, que tinha 16 anos, na época. A polícia instaurou um inquérito para apurar crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Segundo o UOL, a menina retirou a acusação de agressão.

Isso não impediu que, em 2018, Darlan fosse preso depois que a polícia identificou um mandado de prisão aberto contra ele por lesão corporal e violência doméstica.