Ludmilla nega curtida em crítica feita à Anitta: 'desfiz a palhaçada'

A curtida do perfil oficial de Ludmilla apareceu entre as pessoas que gostaram do texto. O print, então, viralizou no Twitter por meio do perfil @subcelebrities, o que fez com que a cantora se manifestasse.

"Gente tô em angra 'dias de descanso' se reparar nem postando nada eu to, porque não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada, mas na hora não foi ninguém né, ok", escreveu a Ludmilla, dando a entender que alguém da sua equipe, com acesso ao seu perfil, teria sido o autor da curtida.

Até momento, Anitta não se manifestou sobre o ocorrido.

Ludmilla e Anitta eram amigas, mas...

As cantoras Ludmilla e Anitta eram amigas e, em 2019, chegaram a gravar uma canção juntas, Onda Diferente, ao lado do rapper americano Snoop Dogg. A música fez sucesso, mas as duas brigaram pelos créditos de produção da faixa.

Anitta foi creditada, mas Ludmilla ficou de fora. A briga foi parar nas redes sociais e, de lá para cá, as duas não se entenderam mais, o que faz com que público e imprensa fiquem sempre de olho quando uma se refere à outra.