Vin Diesel lamenta morte de Paul Walker no dia em que ator faria aniversário: Estamos lutando

Vin Diesel compartilhou uma homenagem a Paul Walker no dia em que o ator completaria 50 anos. A declaração foi feita nas redes sociais do intérprete do personagem Dominic Toretto, de Velozes e Furiosos.

Paul morreu em 2013, após um acidente de carro em Santa Clara, na Califórnia. No Instagram, Vin lamentou a perda do amigo:

"Uma década, dez longos anos e ainda assim parece que foi ontem quando estávamos cantando parabéns para você pelos 40 grandes anos! O mundo não é o mesmo irmão. Pode-se dizer que estamos lutando. Mas penso em você, sorrio e sei que tudo vai ficar bem".

Em seguida, o ator comentou a reação de um dos seus filhos ao ver a foto compartilhada. "O anjinho entrou no escritório e olhou por cima do meu ombro. ‘Essa é uma foto tão atemporal, pai... uma que viverá por gerações da humanidade’. É claro que eu não me virei, não há necessidade do garoto ver seus olhos arregalados. Ao sair, ele disse: ‘é por isso que quero construir carros, para ele’".

Diesel relembrou ainda que, quando estava nas gravações de Velozes e Furiosos, Paul mobilizou a produção para que o amigo fosse para Nova York conhecer o próprio filho. "Você teve a capacidade de redirecionar todos, incluindo toda uma produção, para as coisas importantes da vida. Para mim, esta foto representa o momento em que soube que seríamos irmãos por toda a eternidade", disse.

"Até hoje, imagino que se você procurasse ‘socorrista’ no dicionário, encontraria uma foto sua. Por mais que eu gostasse de pensar que estaríamos cortando bolo e cantando parabéns para os seus 50 anos, provavelmente não iríamos. Porque vocês estariam em Maui ou Marrocos, ou em qualquer lugar deste planeta onde as pessoas estivessem necessitadas. Estou com saudades eu te amo e continuarei honrando a linda alma que você tem. Feliz aniversário", concluiu.