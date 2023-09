O que os maiores veículos gringos falaram de Anitta no VMA? Ela ganhou elogios - e uma crítica

Os Video Music Awards (VMA), clássica premiação da MTV, aconteceram nesta última terça-feira, 12. Neste ano, a brasileira Anitta não só apareceu em frente às câmeras, como venceu um prêmio ("Melhor Clipe Latino") e se apresentou duas vezes no palco principal: primeiro, em um medley de canções próprias do EP A Favela Love Story e, depois, em sua colaboração com o grupo de k-pop Tomorrow X Together (TXT).

Mas o que a imprensa internacional achou da participação da brasileira no programa? Para muitos portais, a performance foi eletrizante, mas houve uma crítica ao playback mal-executado na apresentação. Com base nos principais sites de cultura e entretenimento dos EUA, o Estadão fez um levantamento sobre o que está sendo dito sobre as apresentações de Anitta.

A carioca não teve muito destaque em portais como Variety e The Guardian. A Pitchfork apenas citou seu medley como "energético". No site Vulture, da New York Magazine, Anitta foi mencionada em um combo de "surpresas latinas", que juntou a brasileira, Shakira, Karol G e Peso Pluma em uma mesma categoria, assinalando "Você já ouviu tanto espanhol em uma premiação?".