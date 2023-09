MTV VMA: Karol G canta versão de funk brasileiro Tá ok e faz Taylor Swift dançar

Não foi só com Anitta que o MTV VMA ouviu mais do funk brasileiro nesta terça-feira, 12. A colombiana Karol G também se apresentou no evento e cantou a versão remix de Tá ok, música com Dennis DJ, Kevin O Chris e Maluma.

Karol G cantou trechos em que usa o sample de Tire a Camisa, sucesso do Furacão 2000. O vídeo da apresentação gerou ampla repercussão nas redes sociais e internautas compartilharam até um registro da cantora Taylor Swift dançando ao som do funk.

A versão com Karol G e Maluma foi lançada em agosto. Kevin O Chris e Dennis DJ, artistas da música original, comemoraram a apresentação com publicações nas redes sociais.

"Nosso funk dominando o mundo", celebrou Kevin, que marcou os colegas em uma publicação no X (Twitter) nesta terça. "Vai ter funk das antigas no VMA, sim", escreveu Dennis em referência ao sample de Furacão 2000.

Versão remix de Tá ok já gerou ‘briga’ entre empresários de Kevin O Chris e Dennis DJ

À época do lançamento, a versão com Karol G e Maluma provocou desentendimentos entre os empresários de Kevin O Chris e Dennis DJ. Na ocasião, a equipe de Kevin chegou a pedir para que o remix fosse retirado do ar. A informação foi confirmada pelo Estadão.

O motivo seria uma não autorização do artista para o lançamento do clipe. Os empresários alegaram que Kevin teria ficado "escondido" no vídeo, além de ter sido adicionado como "convidado" nos créditos do lançamento da faixa. Na versão original, ele é autor e intérprete com 50% da música.

Após a publicação da reportagem sobre o assunto, Dennis se pronunciou por um vídeo nas redes sociais, dizendo que é amigo de Kevin e mostrando áudios em que o artista pede para ser mais incluído no remix, mas de forma amigável.

O DJ assumiu que houve um erro durante o lançamento do clipe, mas responsabilizou a equipe e a gravadora.

Anitta venceu categoria de Melhor Videoclipe Latino no MTV VMA

Outro destaque da noite foi a vitória de Anitta na categoria Melhor Videoclipe Latino. A cantora concorreu com produções de grandes artistas, como Shakira, Rosalía, Karol G e Bad Bunny, mas levou o prêmio para casa com Funk Rave.

É a segunda vez que a artista vence uma categoria na premiação. No ano passado, ela levou a estatueta de Melhor Música Latina por Envolver e se tornou a primeira brasileira a cantar no palco do VMA.