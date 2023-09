Bruno de Luca bloqueia comentários no Instagram após críticas sobre acidente de Kayky Brito

O apresentador Bruno de Luca, 41, bloqueou os comentários de seu perfil no Instagram em meio a críticas por não ter prestado socorro ao ator Kayky Brito, 34, que foi atropelado no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, no zona oeste do Rio de Janeiro.

Bruno estava com Kayky e outros amigos em um quiosque antes do acidente. Testemunhas relataram à Record que ele teria deixado o local sem prestar auxílio ao ator. Com isso, ele recebeu críticas de internautas nas redes sociais.

Em imagens divulgadas pelo prgrama Domingo Espetacular, Bruno aparece conversando com duas outras pessoas, sem se aproximar de Kayky. Uma mulher é vista gritando com o apresentador, enquanto outra, vestida de rosa, chora.