Retratos Fantasmas é o escolhido do Brasil para tentar vaga no Oscar 2024

O filme Retratos Fantasmas, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2024. O anúncio foi feito no fim da manhã desta terça-feira, 12 de setembro.

Inicialmente, Retratos Fantasmas disputou a vaga com outros 28 longas-metragens, inscritos e habilitados. Na semana passada, passou para o segundo turno com cinco produções: Estranho Caminho, de Guto Parente, Noites Alienígenas, de Sergio de Carvalho, Nosso Sonho - A História de Claudinho e Buchecha, de Eduardo Albergaria, Pedágio, de Carolina Markowicz, e Urubus, de Claudio Borrelli.

Classificado como um longa-metragem documental, Retratos Fantasmas é uma espécie de carta de amor de Mendonça a sua terra natal Recife. Por meio sobretudo de fotografias, o diretor parte de sua história pessoal, com enfoque, em sua mãe, para depois mostrar como o centro da capital pernambucana produziu memórias e cultura por meio dos cinemas de rua.

Em entrevista ao Estadão, Mendonça falou como isso de dá na tela. "Numa foto há pessoas que já foram, que já estiveram. Mas, no registro, elas estão ali. Num cinema, a dimensão fantasma é total: umas 50 mil pessoas passaram por aquelas salas. Ver a foto de uma sala de cinema é ter uma comunicação com uma outra realidade", explicou.

Retratos Fantasmas estreou na Seleção Oficial do Festival de Cannes e foi selecionado para mais de 30 festivais internacionais. Com a repercussão, a distribuidora americana do filme de Mendonça contratou a Cinetic Marketing, empresa líder na temporada de premiações e campanhas para o Oscar dos últimos anos. Em 2023, a Cinetic teve 18 vitórias para filmes que divulgou incluindo a categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

Mendonça é diretor de outros filmes de sucesso, entre eles, O Som ao Redor (2013), Aquarius (2016) e Bacurau (2019).