Mais um livro de Elena Ferrante vai virar filme e Penélope Cruz será protagonista

A atriz Penélope Cruz será a protagonista do filme inspirado na obra da italiana Elena Ferrante. O romance Dias de Abandono será adaptado para o cinema e terá a espanhola Isabel Coixet como diretora e a francesa Laurence Coriat como roteirista. Essa será a segunda adaptação de Dias de Abandono, sendo que a primeira, dirigida por Roberto Faenza e estrelada por Margherita Buy e Luca Zingaretti, foi lançada em 2005.

No longa, Penélope dará vida à personagem Olga, uma escritora que deixou a sua carreira de lado para cuidar da família e é abandonada pelo marido após 15 anos de um casamento aparentemente estável e feliz. Ao longo da trama, acompanhamos a história de uma mulher em busca de si mesma que, ao mesmo tempo, se vê diante de situações complicadas e um relacionamento desgastado com as suas filhas.

Segundo o site Variety, as filmagens irão acontecer mesmo com a greve de atores e roteiristas de Hollywood. Os acordos para o início da produção foram firmados antes da paralisação.

Obras adaptadas

Em 1995, o livro Um Amor Incômodo foi o primeiro a ser adaptado para os cinemas. Em 2018, a HBO produziu a série A Amiga Genial, baseada na tetralogia do mesmo nome.

Já em 2021, foi a vez da Netflix desenvolver um filme baseado na obra A Filha Perdida. Neste ano, o streaming lançou ainda uma minissérie chamada A Vida Mentirosa dos Adultos, inspirado no último livro feito por Elena.

Em 2021, a HBO havia anunciado a adaptação do livro Dias de Abandono com a atriz Natalie Portman como protagonista. O longa estava em fase de pré-produção. No entanto, a artista desistiu do projeto e ele foi engavetado.