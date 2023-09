Comentarista da GloboNews passa mal ao vivo e interrompe programação

O comentarista de tecnologia e inovação da GloboNews, Thassius Veloso, teve um mal-estar enquanto apresentava o seu quadro ao vivo na Edição do Meio-Dia neste domingo, 10. Durante a sua fala, o jornalista interrompeu a apresentação e pediu para continuar depois. Leilane Neubarth, que estava no comando do programa, precisou chamar o intervalo.

"Leilane, eu não estou me sentindo bem aqui. Posso continuar depois?", perguntou Thássius. Leilane questionou se o colega estava se sentindo mal e confirmou. "Agora estou mais ou menos. Me desculpem", disse. "Fica tranquilo, sem problema nenhum. Melhoras, tá?", desejou Leilane.

‘Frio na barriga’

Em seus stories no Instagram, o jornalista explicou o que aconteceu e disse que já estava bem. "Eu tô bem. Sabe aquilo do frio na barriga de entrar no ar? Então, passei por isso. Comentei com a Leilane e ela muito gentil chamou o intervalo", esclareceu.

O jornalista afirmou que não iria voltar para os estúdios e que achou melhor voltar para a casa para descansar. "Mas que queria contar para vocês que eu estou bem, está tudo certo. Obrigada pela preocupação."