Bruna Marquezine: web aponta Xolo Maridueña em videochamada da atriz em show de Bruno Mars

A atriz Bruna Marquezine curtiu o último dia de The Town neste domingo, 10, e aproveitou para realizar até uma chamada de vídeo para mostrar o show de Bruno Mars. A artista não revelou para quem fez a ligação, mas internautas disseram terem visto o também ator Xolo Maridueña na tela.

Os dois protagonizaram o filme Besouro Azul, da DC, e interpretaram o par romântico Jaime e Jenny. "A carinha feliz do Xolo na videochamada com Bruna Marquezine", escreveu uma usuária do Twitter. "Quero uma amizade assim", escreveu outro.

Além da apresentação de Bruno Mars, o festival teve shows de artistas como Pabllo Vittar, Iza, H.E.R e Jão no domingo. O evento, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu cerca de 100 mil pessoas por dia.