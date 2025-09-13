'Quem sabe faz a hora, não espera acontecer': onde está Geraldo Vandré?

"A plateia foi ao delírio", exulta Malnic. "Até parecia ensaiado", empolga-se Durier.

A ideia de se apresentar na Paraíba, sua terra natal, partiu do próprio Vandré. No dia 1º de janeiro de 2017, ele bateu à porta de Beatriz Malnic, que conhece desde 1982, e a convidou para participar de sua volta aos palcos brasileiros. Os produtores gostaram tanto do projeto que sugeriram a Vandré que ele se apresentasse em um teatro grande, com capacidade para três mil pessoas. O cantor recusou a proposta; preferia algo mais intimista.

Por essa razão, em vez de um show, se dispôs a fazer dois: um no dia 22, outro no dia 23. No entanto, impôs uma condição: incluir temas instrumentais e poemas inéditos no setlist. No dia 23 de outubro, Vandré se apresentou também em Sorocaba (SP).

Os ingressos, gratuitos, se esgotaram em poucos minutos. Muitos espectadores, não satisfeitos em assistir a uma rara apresentação ao vivo do artista, levaram LPs para ele autografar. Entre 1964 e 1973, o cantor lançou cinco álbuns de estúdio: Geraldo Vandré (1964), Hora de Lutar (1965), 5 Anos de Canção (1966), Canto Geral (1968) e Das Terras de Benvirá (1973).

"Com carinho e paciência, conversava com cada pessoa e autografava todos os discos", relata Malnic. "Percebi um afeto genuíno pelo público. Uma vontade imensa de estar ali naquele momento".

"Morte em vida"

Pra Não Dizer que Não Falei de Flores, ou simplesmente Caminhando, é, sem dúvida, a canção mais famosa de Geraldo Vandré. Mas, não é a única. O jornalista Jorge Fernando dos Santos, autor da biografia Vandré - O Homem que Disse Não (Geração Editorial, 2015), aponta a já citada Disparada como uma de suas favoritas.