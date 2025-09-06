Entre filmes mais vistos da Netflix: o que fez 'Guerreiras do K-Pop' se tornar tão popular

É exatamente isso que torna Guerreiras do K-Pop tão especial, afirma Ray Seol, professor da Berklee College of Music em Boston. "As personagens femininas aqui não se resumem à doçura ou a uma aura misteriosa. Elas são super-heroínas e caçadoras de demônios que personificam força, responsabilidade e autodeterminação. O filme, portanto, abre uma nova perspectiva sobre o papel das mulheres no k-pop."

As fãs também parecem estar satisfeitas com a forma como o filme retrata as mulheres. "Achei revigorante que elas tenham dito logo no início que precisavam se alimentar com carboidratos antes do show — normalmente, o k-pop foca na perda de peso", disse Charlotte está na casa dos 30 anos e se interessa muito pela cultura pop coreana.

Dos bastidores aos holofotes

O filme também adota uma abordagem musical diferente. As personagens não são dubladas por estrelas atuais do k-pop, mas sim por artistas que costumam atuar em segundo plano. Entre elas está EJAE, de 33 anos, que se formou no ramo, mas nunca debutou nos palcos. Hoje, como compositora e produtora, ela é um dos talentos mais requisitados da Coreia do Sul.

"Essas mulheres trazem consigo uma ampla gama de habilidades — do canto à composição e à produção", explica Seol. "O fato de elas agora interpretarem suas próprias canções torna a música do filme particularmente autêntica."

Para EJAE, que empresta sua voz à Rumi e arrasou nas paradas globais da Billboard com a música Golden do filme, é um sucesso incrível. "Chorei o dia todo quando descobri que minha música havia alcançado o primeiro lugar", disse ela à revista The Hollywood Reporter.