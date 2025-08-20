Por que Agatha Christie é tão popular por aqui, inspirando autores como Raphael Montes

Embora tenha sido publicado em 1975, Cai o Pano foi escrito na década de 1940. Durante a Segunda Guerra, Agatha Christie escreveu Cai o Pano, o último caso de Hercule Poirot, e O Crime Adormecido, o derradeiro mistério de Jane Marple - seus dois personagens mais famosos.

Em sua autobiografia (1977), ela confessa que escreveu Cai o Pano pensando em Rosalind Hicks, sua filha única, e O Crime Adormecido em Max Mallowan, seu segundo marido. Por precaução, trancou os dois originais no cofre de um banco. A ideia era publicá-los só depois de sua morte.

Cai o Pano, porém, foi publicado no dia 15 de outubro de 1975, 89 dias antes de sua partida, no dia 12 de janeiro de 1976. O Crime Adormecido foi lançado postumamente, em 1976.

"Meio século depois, Agatha Christie continua insuperável. Não há 'herdeiros' à sua altura", prossegue Chauvin. "Sua obra não se reduz ao jogo de gato e rato. Retrata as contradições do ser humano."

Aposta inusitada

A inspiração para criar Poirot partiu dos refugiados belgas que conheceu na Inglaterra. Em homenagem ao herói grego, batizou o detetive de Hercule. Quanto ao sobrenome, dizia não se lembrar de sua origem. "Não sei por que me decidi por Poirot", admitiu em sua autobiografia, escrita ao longo de 15 anos - de 1950 a 1965. "Se me veio por acaso ou se vi em algum jornal."