Ruth de Souza: quem foi a 1ª atriz a colocar o Brasil entre os grandes do cinema

Mas foi no TEN (Teatro Experimental do Negro), liderado por Abdias do Nascimento, que a atriz iniciou sua carreira, estreando em "O Imperador Jones", de Eugene O'Neill, em 1945.

"O TEN não foi apenas um grupo teatral, mas também um movimento político e artístico, que visava debater a representatividade negra no Brasil e promover a igualdade racial, com atividades como o jornal O Quilombo e cursos de alfabetização para trabalhadores no prédio da UNE [União Nacional dos Estudantes]", explica Mariana Mayor, professora do departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da USP.

"Foi no TEN que Ruth foi reconhecida como atriz profissional, e ali foi uma das primeiras artistas a entrar no mercado das artes no Rio de Janeiro, a primeira atriz negra a se apresentar no palco do Teatro Municipal do Rio", diz Mayor.

Em 1948, Ruth se lançou no cinema com "Terra Violenta", adaptação de obra de Jorge Amado. Atuou em diversas produções de grandes empresas como Atlântida, Maristela Filmes e Vera Cruz, com destaque para "Ângela" (1951), "Terra é Sempre Terra" (1952) e "Sinhá Moça" (1953), filme que lhe rendeu reconhecimento internacional.

Além disso, Ruth foi reconhecida com uma bolsa da Fundação Rockefeller, o que a levou a estudar nos Estados Unidos, onde aperfeiçoou sua formação e se preparou para desafios profissionais ainda maiores.

De volta ao Brasil, continuou a se destacar no cinema e na televisão, conquistando papéis importantes. Em 1969, tornou-se a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na TV Globo, A Cabana do Pai Tomás, ao lado de Sérgio Cardoso.