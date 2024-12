Brasileiro interpreta Michael Jackson em musical na Alemanha

Benét Monteiro estrela espetáculo que homenageia a carreira do Rei do Pop. Radicado na Alemanha há mais de uma década, artista já protagonizou outros musicais no país europeu. "Este é o papel pelo qual esperei por toda a minha vida. Michael Jackson é um gênio e o maior artista de todos os tempos. Ter a oportunidade de mergulhar em seu mundo com o papel principal é a melhor coisa que poderia me acontecer." Assim celebrou o carioca Benét Monteiro quando soube que seria o protagonista de MJ - Das Michael Jackson Musical. O espetáculo estreou no último dia 1º de dezembro, no Stage Theater an der Elbe, em Hamburgo.

Encenado na Broadway desde 2022, MJ recebeu quatro Tony Awards. Além de Hamburgo e Nova York, o musical está em cartaz em Londres e em turnê pela América do Norte. A montagem inclui não apenas algumas das músicas mais memoráveis e os movimentos inconfundíveis de Michael Jackson, mas também explora os espírito criativo do astro pop que morreu em 2009.

Para Monteiro, de 39 anos, interpretar Michael Jackson é "uma grande honra". "Farei tudo o que puder para estar à altura de seu legado, e, o mais importante, para celebrar todas as noites a música dele com o público em Hamburgo", disse, em declaração citada no site oficial do musical na Alemanha.