'O Agente Secreto' tem primeira exibição no Brasil em encontro com Lula

Kleber Mendonça Filho também foi diretor de filmes aclamados como "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019).

Oportunidades

O presidente Lula destacou que não há dúvidas sobre a capacidade do Brasil diante das premiações que o cinema nacional vem conquistando, citando ainda as conquistas dos filmes "Ainda Estou Aqui" no Oscar, nos Estados Unidos, e de "O Último Azul" no Festival de Berlim, na Alemanha.

"O que precisamos, na verdade, é criar oportunidades para que as pessoas possam se apresentar com a grandeza que cada um de nós possui", afirmou, ao lembrar a importância de o Brasil estar, novamente, fora do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

"Paulo Freire afirmava que não existe um ser humano mais inteligente que outro [...]. Se todos tiverem acesso à alimentação, todos aprenderão. Dessa forma, junto à apresentação deste filme, a grande alegria é que, neste mês, recebemos da FAO a informação de que o Brasil, em apenas dois anos e meio, saiu novamente do Mapa da Fome, situação que envergonhava o país. Essa é uma conquista que vale tanto quanto o Oscar, Cannes ou Berlim", comemorou.

Por outro lado, Lula se emocionou ao lembrar das crianças que estão morrendo de fome e desnutrição na Faixa de Gaza em meio ao bloqueio de Israel à entrada de ajuda humanitária internacional . "Chegamos à triste realidade de oferecer comida e água às crianças antes que venham a falecer", disse.