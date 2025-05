Justiça mantém a prisão do MC Poze do Rodo por 30 dias

O juízo da Central de Audiência de Custódia manteve, nesta quinta-feira (29), a prisão temporária de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, por 30 dias.

O que aconteceu

MC Poze do Rodo foi preso na manhã de hoje em casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho.

As investigações apontaram que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pela facção. Os eventos contavam a presença de traficantes armados com fuzis, garantindo a segurança do artista.